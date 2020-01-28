Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин оценил сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо.
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Футбол
«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Политика
Пушков: провинциальным русофобам закон не писан
Западные политические деятели стараются умалчивать заслуги Красной Армии в освобождении Европы от нацизма из-за своей русофобии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Общество
С 1 февраля в Иркутске изменится график начисления пенсий
График выплат пенсий изменится в Иркутске с 1 февраля.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил в заявлении представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
Экономика
Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал
Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Политика
«Конституция русской мечты» объединила традиционные религии
Предложенное внесение упоминания традиционных ценностей, семьи как союза мужчины и женщины, русского языка и культуры и веры в Бога объединило как христиан, так и мусульман, иудеев и даже буддистов, вне зависимости от их этнического происхождения.
Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Сент-Этьен».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Общество
Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть и достигло 125
Вечером во вторник, 28 января, региональный комитет по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от пневмонии, вызванной новом типа коронавируса, в Хубэе достигло 100 человек, а зараженных — 2714.