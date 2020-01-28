Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин оценил сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русском15:06

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

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Газета.Ru01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК07:24

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
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Предложенное внесение упоминания традиционных ценностей, семьи как союза мужчины и женщины, русского языка и культуры и веры в Бога объединило как христиан, так и мусульман, иудеев и даже буддистов, вне зависимости от их этнического происхождения.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

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Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть и достигло 125

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