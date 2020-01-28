Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин оценил сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо.

В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

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