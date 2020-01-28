Экономика

ИзвестияИзвестияЦены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.
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Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

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ТАСС27 января в 17:15
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Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

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RT на русском вчера в 12:07
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Как сообщает РБК со ссылкой на расчёты аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей — рекордное число за последние 6 лет.
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Общество

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Происшествия

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Общество

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ТАСС вчера в 03:54
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

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URA.Ru вчера в 21:41
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Кремль опубликовал новые архивные фото Владимира Путина

Вечерняя Москва вчера в 10:41
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском вчера в 10:57
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
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Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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РИА Новости вчера в 10:28
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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Россия изучит предложенную США «сделку века» по ближневосточному урегулированию, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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Здоровье

В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
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