Политика

КоммерсантъКоммерсантъЦепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность

Оппозиция готова к переговорам с президентом Александром Лукашенко, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Его штаб объединялся на выборах со штабами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.
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Цепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность

Коммерсантъ06:17

Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии неприкосновенности

Комсомольская правда03:51

Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко

РБК04:55

Оппозиция объявила о готовности к диалогу с Лукашенко

Московский Комсомолец04:21

Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко

Lenta.ru04:11

Цепкало: Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко о гарантиях неприкосновенности

Фонтанка.Ру04:04

Цепкало назвал условие для диалога оппозиции с Лукашенко

Газета.Ru05:05
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Политика

Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии

Коммерсантъ 02:01
3,5K
Политика

В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
RT на русском 07:15
9
Политика

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости 05:39
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Общество

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом

Мэр турецкого курортного города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат.
РБК 03:18
18
Политика

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус 15 августа в 13:23
4,8K
Происшествия

В Воронеже в больнице умерла сбитая в коляске 4-месячная девочка

Kursk.com 05:03
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Общество

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским

Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским.
Известия 06:16
529
Общество

В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.
REGNUM вчера в 11:41
5,5K
Экономика

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс 04:06
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Общество

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газета 05:57
Политика

Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»

Эхо Москвы 07:04
Происшествия

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

Басманный суд Москвы 17 августа арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Известия 05:23
342
Политика

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД.
Интерфакс 06:34
99
Интернет

Google выступил против новых правил регулирования медиарынка Австралии

Глава австралийского филиала корпорации считает, что новые правила существенно повлияют на качество услуг, которые предоставляют пользователям Google и YouTube.
ИА Красная Весна 04:06
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда

В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом.
РБК вчера в 14:17
362
Общество

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат.
РИА Новости вчера в 17:00
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Игры

ЕА готовит ремастер Need For Speed: Hot Pursuit

В британской версии магазина Amazon появилась страница ремастера Need For Speed Hot Pursuit.
Srnsk 05:09
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Здоровье

В Оренбуржье отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19

Глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова отметила тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.
Prooren.ru 07:14
Происшествия

В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины

Один дорожный рабочий убит, второй ранен, - такой итог конфликта, разгоревшегося минувшей ночью на улице Академика Анохина на западе Москвы.
Российская газета 04:38
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Армия и оружие

В Сирии на маршруте российско-турецкого патруля произошел подрыв

Российская газета 05:45
1
Политика

Кабмин Белоруссии сложил полномочия перед избранным президентом

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом республики в соответствии с указом Александра Лукашенко от 15 августа.
News.ru 03:22
382
Здоровье

Раскрыто влияние изоляции в России на распространение коронавируса

Строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:04
Политика

Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам

Российское правительство выступит с предложениями о продлении поддержки медиков, лечащих зараженных новой коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вести.Ru 02:30
171
Общество

В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау

Известия вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей

Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 17:59
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Футбол

СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку

«Милан» активизировался после того, как стало известно о предметном интересе «Аталанты» к полузащитнику.
RT на русском 06:12
Общество

В Белоруссии вышли на забастовку работники государственных СМИ

По данным Tut.by, работники «Белтелерадиокомпании» вышли на забастовку утром в понедельник.
Sostav.ru 05:50
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Политика

Махонин доложил Путину об эпидситуации в Прикамье

Ново-Огарево, Московская область, 17 августа 2020, 13:57 — REGNUM Врио Пермского края Дмитрий Махонин доложил 17 августа президенту Владимиру Путину об эпидситуации в регионе.
REGNUM 06:57
Авто

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили вчера в 23:04
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Политика

Запуск флага Украины на шарах в Крыму назвали «полетом Винни-Пуха»

«Мощную патриотическую акцию» по запуску 25-метрового флага Украины вблизи пограничного с Крымом пункта пропуска «Чонгар» на полуострове сравнили с полетом Винни-Пуха на воздушных шарах.
Телеканал 360° вчера в 18:55
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