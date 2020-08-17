Политика
КоммерсантъЦепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность
Оппозиция готова к переговорам с президентом Александром Лукашенко, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Его штаб объединялся на выборах со штабами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.
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Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии неприкосновенности
Комсомольская правда03:51
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Политика
В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
RT на русском 07:15
Политика
Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости 05:39
Общество
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом
Мэр турецкого курортного города Антальи Мухиттин Бёджек сообщил, что его последний тест на коронавирус дал положительный результат.
РБК 03:18
Политика
Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус 15 августа в 13:23
Общество
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским.
Известия 06:16
Общество
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Минск, 16 августа 2020, 18:41 — REGNUM В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александр Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by.
REGNUM вчера в 11:41
Экономика
Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году
Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс 04:06
Общество
Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов
Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газета 05:57
Происшествия
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Басманный суд Москвы 17 августа арестовал в качестве обеспечительной меры более 3 млн рублей и два автомобиля, которые принадлежат экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Известия 05:23
Политика
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД.
Интерфакс 06:34
Интернет
Google выступил против новых правил регулирования медиарынка Австралии
Глава австралийского филиала корпорации считает, что новые правила существенно повлияют на качество услуг, которые предоставляют пользователям Google и YouTube.
ИА Красная Весна 04:06
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом.
РБК вчера в 14:17
Общество
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат.
РИА Новости вчера в 17:00
Игры
ЕА готовит ремастер Need For Speed: Hot Pursuit
В британской версии магазина Amazon появилась страница ремастера Need For Speed Hot Pursuit.
Srnsk 05:09
Здоровье
В Оренбуржье отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19
Глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова отметила тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.
Prooren.ru 07:14
Происшествия
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
Один дорожный рабочий убит, второй ранен, - такой итог конфликта, разгоревшегося минувшей ночью на улице Академика Анохина на западе Москвы.
Российская газета 04:38
Армия и оружие
В Сирии на маршруте российско-турецкого патруля произошел подрыв
Российская газета 05:45
Политика
Кабмин Белоруссии сложил полномочия перед избранным президентом
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед вновь избранным президентом республики в соответствии с указом Александра Лукашенко от 15 августа.
News.ru 03:22
Здоровье
Раскрыто влияние изоляции в России на распространение коронавируса
Строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:04
Политика
Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам
Российское правительство выступит с предложениями о продлении поддержки медиков, лечащих зараженных новой коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вести.Ru 02:30
Общество
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Известия вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 17:59
Футбол
СМИ: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку
«Милан» активизировался после того, как стало известно о предметном интересе «Аталанты» к полузащитнику.
RT на русском 06:12
Общество
В Белоруссии вышли на забастовку работники государственных СМИ
По данным Tut.by, работники «Белтелерадиокомпании» вышли на забастовку утром в понедельник.
Sostav.ru 05:50
Политика
Махонин доложил Путину об эпидситуации в Прикамье
Ново-Огарево, Московская область, 17 августа 2020, 13:57 — REGNUM Врио Пермского края Дмитрий Махонин доложил 17 августа президенту Владимиру Путину об эпидситуации в регионе.
REGNUM 06:57
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили вчера в 23:04
Политика
Запуск флага Украины на шарах в Крыму назвали «полетом Винни-Пуха»
«Мощную патриотическую акцию» по запуску 25-метрового флага Украины вблизи пограничного с Крымом пункта пропуска «Чонгар» на полуострове сравнили с полетом Винни-Пуха на воздушных шарах.
Телеканал 360° вчера в 18:55