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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность

Оппозиция готова к переговорам с президентом Александром Лукашенко, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Его штаб объединялся на выборах со штабами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.В источнике
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Московский Комсомолец

Оппозиция объявила о готовности к диалогу с Лукашенко

Московский Комсомолец04:21
Газета.Ru

Цепкало назвал условие для диалога оппозиции с Лукашенко

Газета.Ru05:05
РБК

Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко

РБК04:55
Коммерсантъ

Цепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность

Коммерсантъ06:17
Lenta.ru

Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко

Lenta.ru04:11
Фонтанка.Ру

Цепкало: Оппозиция готова к диалогу с Лукашенко о гарантиях неприкосновенности

Фонтанка.Ру04:04
Комсомольская правда

Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии неприкосновенности

Комсомольская правда03:51

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
5

Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
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