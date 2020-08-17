Цепкало: оппозиция готова обсуждать с Лукашенко его неприкосновенность
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Оппозиция готова к переговорам с президентом Александром Лукашенко, сообщил незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Его штаб объединялся на выборах со штабами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской.В источнике
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Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова обсудить с Лукашенко гарантии неприкосновенности
Комсомольская правда03:51