Цепкало отреагировал на обвинения в получении взятки

Минск, 15 августа 2020, 19:22 — REGNUM Дело против политика Валерия Цепкало, которому 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, является политически мотивированным. Об этом 15 августа заявил сам политик Валерий Цепкало в интервью РИА Новости.