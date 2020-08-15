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REGNUM
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Цепкало отреагировал на обвинения в получении взятки

Минск, 15 августа 2020, 19:22 — REGNUM Дело против политика Валерия Цепкало, которому 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, является политически мотивированным. Об этом 15 августа заявил сам политик Валерий Цепкало в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
Подробнее о событии
Говорит Москва

Цепкало назвал дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным

Говорит Москва11:11
RT на русском

Белорусский политик Цепкало находится на Украине

RT на русском11:24
Вести.Ru

Цепкало сейчас на Украине и в Россию теперь не поедет

Вести.Ru11:20
РБК

Цепкало назвал чушью обвинения в получении взятки

РБК12:22
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

РИА Новости11:10
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко отреагировал на данные о розыске в России

Lenta.ru11:05
Газета.Ru

Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

Газета.Ru10:56

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53
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ToDay News Ufa10:18
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Под Красноярском испытали новый двигатель для ракеты «Сибирь»

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РИА Новости14:10
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Sport24.ru12:25