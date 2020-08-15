Цепкало отреагировал на обвинения в получении взятки
Минск, 15 августа 2020, 19:22 — REGNUM Дело против политика Валерия Цепкало, которому 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, является политически мотивированным. Об этом 15 августа заявил сам политик Валерий Цепкало в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
Подробнее о событии