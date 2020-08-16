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Вести.Ru
Вести.Ru

В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками

После переезда в Польшу из Украины у бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало запланированы встречи с американскими политиками. Как заявили в воскресенье в штабе Цепкало, в Варшаве с экс-кандидатом хотят побеседовать "очень влиятельные" персоны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Штаб Цепкало анонсировал встречу с «серьезными политиками» из США

РБК03:52
РИА Новости

Цепкало намерен встретиться с «влиятельными политиками» из Вашингтона

РИА Новости03:13
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

ТАСС03:05
Известия

Штаб Цепкало заявил о планах политика отправиться в Польшу

Известия02:49
Lenta.ru

Объявленный Россией в розыск бывший соперник Лукашенко задумал покинуть Украину

Lenta.ru02:45
Газета.Ru

Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Газета.Ru02:44
Коммерсантъ

Цепкало встретится в Польше с политиками США не из действующей власти

Коммерсантъ02:59

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов

Братислава, 16 августа 2020, 12:27 — REGNUM О своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.
REGNUM05:27
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