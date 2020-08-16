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После переезда в Польшу из Украины у бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало запланированы встречи с американскими политиками. Как заявили в воскресенье в штабе Цепкало, в Варшаве с экс-кандидатом хотят побеседовать "очень влиятельные" персоны.В источнике
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