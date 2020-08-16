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Вести.Ru
Вести.Ru

В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками

После переезда в Польшу из Украины у бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало запланированы встречи с американскими политиками. Как заявили в воскресенье в штабе Цепкало, в Варшаве с экс-кандидатом хотят побеседовать "очень влиятельные" персоны.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Валерий Цепкало собирается встретиться с «серьезными политиками из Вашингтона»

Комсомольская правда03:24
РИА Новости

Цепкало намерен встретиться с «очень влиятельными политиками» из США

РИА Новости03:05
Газета.Ru

Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Газета.Ru02:44
Коммерсантъ

Цепкало встретится в Польше с политиками США не из действующей власти

Коммерсантъ02:59
Известия

Цепкало подтвердил планы переезда с семьей в Польшу

Известия03:43
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

ТАСС03:05
Телеканал 360°

Цепкало переедет с семьей в Польшу и встретится с «очень влиятельными» американцами

Телеканал 360°02:56

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Коммерсантъ22:33
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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Катасонов объяснил, кто готовит введение цифровых денег

В процессе ответов на вопросы зрителей YouTube-канала информационного агентства «Аврора», доктор экономических наук заявил о том, что, так называемые, «хозяева денег», к коим можно причислить крупнейшие финансовые кланы планеты, контролирующие помимо всего прочего и Федеральную резервную систему США, готовят для себя «запасной аэродром» в виде цифровых денег.
Deita.ru22:20

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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Седокова повидалась с американской дочерью после полугода разлуки

У Седоковой всего трое детей: старшая дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, который погиб шесть лет назад из-за оторвавшегося тромба, сын Гектор от миллионера Артёма Комарова, с которым певица не пошла в ЗАГС, и американская дочь Моника.
News.ru23:57
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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