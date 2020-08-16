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ТАСС
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы штаба белорусского политика Алексей Урбан.В источнике
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Lenta.ru

Объявленный Россией в розыск бывший соперник Лукашенко задумал покинуть Украину

Lenta.ru02:45
РИА Новости

Цепкало намерен встретиться с «влиятельными политиками» из Вашингтона

РИА Новости03:13
Коммерсантъ

Цепкало встретится в Польше с политиками США не из действующей власти

Коммерсантъ02:59
Известия

Штаб Цепкало заявил о планах политика отправиться в Польшу

Известия02:49
РБК

Штаб Цепкало анонсировал встречу с «серьезными политиками» из США

РБК03:52
Газета.Ru

Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Газета.Ru02:44
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

ТАСС03:05

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Газета.Ruвчера в 02:57
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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В рейтинге фильмов с реальными сценами секса победила «Нимфоманка»

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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