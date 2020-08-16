В Петербурге стало больше пустующих офисов

Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге за шесть месяцев 2020 года составила 233,4 тысячи квадратных метров, что на 48% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.