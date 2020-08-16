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ТАСС
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы штаба белорусского политика Алексей Урбан.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Штаб Цепкало анонсировал встречу с «серьезными политиками» из США

РБК03:52
РИА Новости

Цепкало намерен встретиться с «влиятельными политиками» из Вашингтона

РИА Новости03:13
ТАСС

Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

ТАСС03:05
Известия

Штаб Цепкало заявил о планах политика отправиться в Польшу

Известия02:49
Lenta.ru

Объявленный Россией в розыск бывший соперник Лукашенко задумал покинуть Украину

Lenta.ru02:45
Газета.Ru

Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Газета.Ru02:44
Коммерсантъ

Цепкало встретится в Польше с политиками США не из действующей власти

Коммерсантъ02:59

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Карантин из-за COVID не спасет планету от климатического кризиса

Согласно недавнему исследованию, карантин из-за борьбы с COVID-19 действительно дал Земле столь необходимую передышку от выбросов парниковых газов и иных вредных выбросов в атмосферу, но краткосрочное сокращение объёмов вредных выбросов не спасёт планету от климатического кризиса в долгосрочном масштабе.
Finam.Ru05:00

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новости04:21
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В Петербурге стало больше пустующих офисов

Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге за шесть месяцев 2020 года составила 233,4 тысячи квадратных метров, что на 48% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости14 августа в 05:51
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