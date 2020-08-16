Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
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Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы штаба белорусского политика Алексей Урбан.В источнике
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