Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о своем видении разрешения политического кризиса в стране. Так, экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской нужно стать переходным президентом, а новые выборы провести через несколько месяцев.

Валерий Цепкало белорусский политик Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.