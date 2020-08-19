Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о своем видении разрешения политического кризиса в стране. Так, экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской нужно стать переходным президентом, а новые выборы провести через несколько месяцев.В источнике
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
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