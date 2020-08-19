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Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о своем видении разрешения политического кризиса в стране. Так, экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской нужно стать переходным президентом, а новые выборы провести через несколько месяцев.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
Подробнее о событии
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Известия20:06
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44
Комсомольская правда

Цепкало объяснил, какую роль должна сыграть Тихановская в Белоруссии

Комсомольская правда20:17
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

РИА Новости19:03

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