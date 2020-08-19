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Известия
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о своем видении разрешения политического кризиса в стране. Так, экс-кандидату на пост главы государства Светлане Тихановской нужно стать переходным президентом, а новые выборы провести через несколько месяцев.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цепкало объяснил, какую роль должна сыграть Тихановская в Белоруссии

Комсомольская правда20:17
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Известия20:06
РИА Новости

Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

РИА Новости19:03
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44

Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

В еще одном исследовании Сюзанна Сабин и специалисты из Института изучения истории человека Общества Макса Планка реконструировали геном туберкулеза по кальцифицированному узелку, который нашли в останках епископа Винструпа.
ToDay News Ufaвчера в 11:04
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газетавчера в 10:10

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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