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Москва 24
Москва 24

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

По мнению Цепкало, для разрешения политического кризиса Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цепкало объяснил, какую роль должна сыграть Тихановская в Белоруссии

Комсомольская правда20:17
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Известия20:06
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

РИА Новости19:03

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