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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидат на пост главы государства Валерий Цепкало предложил сделать Светлану Тихановскую переходным президентом Белоруссии, а новое голосование провести через пять-шесть месяцев.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы - через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
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Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

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РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

РИА Новости19:03
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
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Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

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Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
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Lenta.ruвчера в 10:10
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Школам рекомендуют подготовиться к возвращению к «дистанционке»

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Газета.Ru01:50
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

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РЕН ТВ21:02
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