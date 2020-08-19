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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Бывший претендент на пост главы страны Валерий Цепкало считает, что Светлана Тихановская должна стать переходным президентом РБ до следующих выборов, которые могут пройти через 5-6 месяцев.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы - через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
Подробнее о событии
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Известия20:06
URA.Ru

Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

URA.Ru19:53
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

РИА Новости19:03
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44

Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Руководство завода в Забайкалье скрыло от налогов 40 млн рублей

«По версии следствия, руководитель и главный бухгалтер организации в 2017-2020 годах, при наличии у акционерного общества задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, сокрыли от налогообложения денежные средства в общей сумме свыше 40 млн рублей», — говорится в сообщении.
Забайкальский рабочий04:57

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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