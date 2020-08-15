Цепкало прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

RT на русском 2

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал возбужденное против него уголовное дело «полной чушью». По его словам, дело возбуждено по обвинению в том, что он получил взятку в 2012 году.