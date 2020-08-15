Цепкало прокомментировал возбуждение против него уголовного дела
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал возбужденное против него уголовное дело «полной чушью». По его словам, дело возбуждено по обвинению в том, что он получил взятку в 2012 году.В источнике
С чего всё началось
Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
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