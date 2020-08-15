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Ведомости
Ведомости

Цепкало прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал возбужденное против него уголовное дело «полной чушью». По его словам, дело возбуждено по обвинению в том, что он получил взятку в 2012 году.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
Подробнее о событии
РБК

Цепкало назвал чушью обвинения в получении взятки

РБК12:22
RT на русском

Белорусский политик Цепкало находится на Украине

RT на русском11:24
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко отреагировал на данные о розыске в России

Lenta.ru11:05
Говорит Москва

Цепкало назвал дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным

Говорит Москва11:11
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

РИА Новости11:10
Вести.Ru

Цепкало сейчас на Украине и в Россию теперь не поедет

Вести.Ru11:20
Газета.Ru

Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

Газета.Ru10:56

Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Россия объявила в розыск Цепкало
Газета.Ru12:44
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ЦСКА — Тамбов 2:1

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин забил дебютный мяч за армейскую команду.
Газета.Ru12:35

Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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