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Ведомости
Ведомости

Цепкало прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал возбужденное против него уголовное дело «полной чушью». По его словам, дело возбуждено по обвинению в том, что он получил взятку в 2012 г.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новостивчера в 11:10
Подробнее о событии
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

РИА Новостивчера в 11:10
RT на русском

Белорусский политик Цепкало находится на Украине

RT на русскомвчера в 11:24
Вести.Ru

Цепкало сейчас на Украине и в Россию теперь не поедет

Вести.Ruвчера в 11:20
Говорит Москва

Цепкало назвал дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным

Говорит Москвавчера в 11:11
РБК

Цепкало назвал чушью обвинения в получении взятки

РБКвчера в 12:22
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко отреагировал на данные о розыске в России

Lenta.ruвчера в 11:05
Газета.Ru

Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

Газета.Ruвчера в 10:56

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
РБКвчера в 16:11
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
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