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РБК
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

По мнению Цепкало, победа Тихановской "совершенно очевидна" и "на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства". 17 августа Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
Подробнее о событии
URA.Ru

Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

URA.Ru19:53
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44
РИА Новости

Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская

РИА Новости19:03
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
РЕН ТВ

Тихановскую предложили сделать «переходным президентом» Белоруссии

РЕН ТВ19:18
Газета.Ru

Цепкало: Тихановская должна стать переходным президентом Белоруссии

Газета.Ru19:16
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34

Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что не понимает критериев формирования и задач созданного белорусской оппозицией Координационного совета, добавив, что его туда не звали.
РИА Новости19:36

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Путин заявил о недопустимости вмешательства в выборы в Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что вмешательство в президентские выборы в Белоруссии недопустимо.
Вечерняя Москвавчера в 07:35
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
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США резко увеличат госрасходы на разработку ИИ и квантовые технологии

Что касается слов Крациоса о национальной безопасности и лидерстве в разработке ИИ, то представитель США недвусмысленно намекает на Китай, который значительно быстрее США движется и в области квантовых исследований, и в области развития систем искусственного интеллекта.
Хайтек+вчера в 07:44

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15
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