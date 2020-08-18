Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом
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По мнению Цепкало, победа Тихановской "совершенно очевидна" и "на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства". 17 августа Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.В источнике
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
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