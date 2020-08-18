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Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику не пустили в самолет рейса Киев-Варшава, пишет РИА Новости. По словам Цепкало, представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников, а позже выяснилось, что документы не подходят для вылета в Польшу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новостивчера в 10:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Цепкало прибыл в Варшаву с женой и детьми

Газета.Ruвчера в 16:55
РБК

Цепкало не пустили на рейс в Польшу

РБКвчера в 10:19
ТАСС

Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

ТАССвчера в 10:52
Lenta.ru

Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Lenta.ruвчера в 10:47
Московский Комсомолец

Цепкало пропустили на рейс в Варшаву со второй попытки

Московский Комсомолецвчера в 13:15
РЕН ТВ

Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

РЕН ТВвчера в 10:11
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

РИА Новостивчера в 10:05

Власти Гродно выполнили требования протестующих

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РИА Новостивчера в 16:40
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Lenta.ruвчера в 06:02
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ИА Красная Веснавчера в 16:28
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

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RT на русском17 августа в 11:45
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