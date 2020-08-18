Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Смотрите также
Защита Ефремова начнет предоставлять доказательства по делу 19 августа
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Власти Гродно выполнили требования протестующих
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Трамп перепутал протестующих в Белоруссии с террористами
В России создали самый дешевый электромобиль в мире
Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant
Ловрен: немного понимаю Дзюбу, но его английский ужасен
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Mercedes-Benz отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Vito в России
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Еще 10 человек с коронавирусом скончались за сутки в столице
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику не пустили в самолет рейса Киев-Варшава, пишет РИА Новости. По словам Цепкало, представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников, а позже выяснилось, что документы не подходят для вылета в Польшу.В источнике
С чего всё началось
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новостивчера в 10:05
Подробнее о событии