Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и его жену Веронику не пустили в самолет рейса Киев-Варшава, пишет РИА Новости. По словам Цепкало, представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников, а позже выяснилось, что документы не подходят для вылета в Польшу.