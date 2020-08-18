Цепкало с семьёй не пустили в летевший из Киева в Варшаву самолёт

Как рассказал Цепкало, он собирался вместе с женой и детьми вылететь в Варшаву из Киева, а до этого не исключал, что из столицы Польши вылетит в Вильнюс. Не смогли мы попасть на самолёт LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников.

Валерий Цепкало белорусский политик Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.