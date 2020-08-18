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РИА Новости
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.В источнике
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ТАСС

Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

ТАСС10:52
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

РИА Новости10:05
Газета.Ru

Цепкало с супругой не пустили на самолет в Варшаву

Газета.Ru10:29
Московский Комсомолец

Цепкало не пустили в самолет из Киева в Варшаву

Московский Комсомолец10:27
РБК

Цепкало не пустили на рейс в Польшу

РБК10:19
РЕН ТВ

Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

РЕН ТВ10:11
Lenta.ru

Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Lenta.ru10:47

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.
ГЛАС.RU05:30
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