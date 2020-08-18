Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
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Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.В источнике
С чего всё началось
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новости10:05
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