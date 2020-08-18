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Российская газета
Российская газета

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новости10:05
Подробнее о событии
РБК

Цепкало не пустили на рейс в Польшу

РБК10:19
Lenta.ru

Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Lenta.ru10:47
Газета.Ru

Цепкало с супругой не пустили на самолет в Варшаву

Газета.Ru10:29
Московский Комсомолец

Цепкало не пустили в самолет из Киева в Варшаву

Московский Комсомолец10:27
ТАСС

Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

ТАСС10:52
РЕН ТВ

Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

РЕН ТВ10:11
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

РИА Новости10:05

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новости07:26
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Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Взгляд.ру11:59

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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Третья волна выплат 10 тыс. от ПФР: названо условие для выдачи денег в августе

Первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условие, по которому власти могут произвести новый транш денег российским семьям, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru10:30
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