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Российская газета
Российская газета

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новости10:05
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Цепкало пропустили на рейс в Варшаву со второй попытки

Московский Комсомолец13:15
РБК

Цепкало не пустили на рейс в Польшу

РБК10:19
Lenta.ru

Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Lenta.ru10:47
Газета.Ru

Цепкало с супругой не пустили на самолет в Варшаву

Газета.Ru10:29
ТАСС

Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

ТАСС10:52
РЕН ТВ

Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

РЕН ТВ10:11
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

РИА Новости10:05

В Сирии при подрыве колонны погиб российский генерал-майор

Дамаск, 18 августа 2020, 18:40 — REGNUM В результате взрыва неустановленного взрывного устройства на пути следования российской гуманитарной автоколонны погиб генерал-майор Российской армии, а также командующий самообороны города Аль-Меядин и четверо сирийских ополченцев, сообщает 18 августа пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM11:40
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUM15:20
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Журналисты отмечают, что при предоставлении TGL американская сторона меньше всего задумывалась о пользователях китайских гаджетов: лицензия была нужна для того, чтобы у телекоммуникационных компаний США было время на то, чтобы заменить оборудование Huawei на аналоги, а сами обновления безопасности шли приятным бонусом.
Live2406:28
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Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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