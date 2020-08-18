Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Смотрите также
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
В Могилеве и Гомеле состоялись многотысячные митинги за Лукашенко
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
В Координационный совет белорусской оппозиции войдут 70 человек
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Память участников Курильского десанта почтили в Елизове
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками полиции
Дефицит автомобилей наблюдается в России
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Эстония призвала Совбез ООН обсудить ситуацию в Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра Мали
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Джон Джонс отказался от чемпионского титула UFC в полутяжелом весе
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
Мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра Мали
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.В источнике
С чего всё началось
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новости10:05
Подробнее о событии