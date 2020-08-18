Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.