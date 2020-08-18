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Российская газета
Российская газета

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву. По его словам, это сделали сотрудники польской авиакомпании LOT, осуществлявшей рейс.В источнике
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РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик. Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми.
РИА Новости10:05
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Московский Комсомолец

Цепкало пропустили на рейс в Варшаву со второй попытки

Московский Комсомолец13:15
РЕН ТВ

Цепкало не пустили на борт самолета в Варшаву

РЕН ТВ10:11
Lenta.ru

Цепкало отказались пускать в самолет до Варшавы

Lenta.ru10:47
Газета.Ru

Цепкало с супругой не пустили на самолет в Варшаву

Газета.Ru10:29
РБК

Цепкало не пустили на рейс в Польшу

РБК10:19
ТАСС

Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

ТАСС10:52
РИА Новости

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

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