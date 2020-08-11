Штаб Тихановской заявил о давлении на нее силовиков и спецслужб

Видеообращения с призывом к белорусам не выходить на акции протеста могли быть сделаны под давлением силовиков. Об этом заявили в штабе Светланы Тихановской. Ранее она записала два обращения к народу Белоруссии.