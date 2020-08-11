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Дума ТВ
Дума ТВ

Штаб Тихановской заявил о давлении на нее силовиков и спецслужб

Видеообращения с призывом к белорусам не выходить на акции протеста могли быть сделаны под давлением силовиков. Об этом заявили в штабе Светланы Тихановской. Ранее она записала два обращения к народу Белоруссии.В источнике
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RT на русском

Тихановская призвала жителей Белоруссии не вступать в противостояние с милицией

RT на русском11:15
РИА Новости

Соратники Тихановской заявили о давлении на нее

РИА Новости09:25
Газета.Ru

Призыв Тихановской не выходить на протест мог быть сделан под давлением

Газета.Ru07:37
Lenta.ru

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Lenta.ru08:21
Говорит Москва

Соратники Тихановской заявили о возможном давлении на неё

Говорит Москва08:00
Интерфакс

Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Интерфакс07:53
ТАСС

Соратники Тихановской считают, что ее отъезд и видео могли быть сделаны под давлением

ТАСС09:05

Газизов назвал важную проблему всего российского футбола

К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только «Спартак», но и весь российский футбол – низкое качество судейства, – сказал Газизов.
Спорт день за днем12:07

Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг Память подводников почтят в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.
Piter.tvвчера в 08:06

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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