Штаб Тихановской заявил о давлении на нее силовиков и спецслужб
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Видеообращения с призывом к белорусам не выходить на акции протеста могли быть сделаны под давлением силовиков. Об этом заявили в штабе Светланы Тихановской. Ранее она записала два обращения к народу Белоруссии.В источнике
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