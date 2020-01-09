Культура
Вечерняя МоскваЦеремония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего
В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
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Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Футбол
«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко
«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Максима Осипенко из «Тамбова».
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд
Авто
Geely и Mercedes-Benz объединились для выпуска электромобилей
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Авто
Новый кроссовер Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
В 2020 году Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Армия и оружие
Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Происшествия
В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП
В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
Армия и оружие
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного дипломатами крымского вина
Посольство России подарило главе Эстонии Керсти Кальюлайд в честь ее 50-летия букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
Энергетика
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
Финансы
Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые с 2013 года
Впервые с 14 февраля 2013 года индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов. Так индекс вырос на 0,8% и достиг уровня 1601,92 пункта.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.