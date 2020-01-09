Культура

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦеремония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего

В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
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