Культура
Газета.RuЦеремония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.
Хоккей
Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ
"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
С 1 января 2020 года в силу вступили множество законов, которые являются новшеством в жизни автовладельцев.
Хоккей
Российский голкипер Игорь Шестеркин дебютировал в НХЛ
В победном для «Нью-Йорк Рейнджерс» домашнем матче против «Колорадо Эвеланш»: 5:3, свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел вратарь из России Игорь Шестеркин.
Происшествия
Тело российского солдата обнаружили на рельсах
В городе Бикин Хабаровского края служащий по контракту военный погиб на рельсах железной дороги.
Кино
В Сети появились первые фото Паттинсона в образе Бэтмена
Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал фото со съёмок фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Авто
Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года
Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Авто
Начались продажи нового Hyundai Grandeur
Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
Технологии
В Windows 10 появились звонки через Android-смартфон
В Windows 10 появилась возможность звонить и принимать вызовы со смартфона на Android 7.0 и новее.