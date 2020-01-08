Культура

Газета.RuГазета.RuЦеремония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

ТАСС15:46

«Оскары» решили снова раздать без ведущего

Lenta.ru16:53

Церемония вручения «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Интерфакс15:52

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Известия16:37

«Оскар»-2020 пройдёт без ведущего

Фонтанка.Ру15:00

Церемония вручения «Оскаров» в этом году снова пройдет без ведущего

Эхо Москвы17:10

Премия «Оскар» второй год подряд пройдет без ведущего

РБК17:47
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
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Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Lenta.ru 22:09
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Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

С 1 января 2020 года в силу вступили множество законов, которые являются новшеством в жизни автовладельцев.
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Российский голкипер Игорь Шестеркин дебютировал в НХЛ

В победном для «Нью-Йорк Рейнджерс» домашнем матче против «Колорадо Эвеланш»: 5:3, свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел вратарь из России Игорь Шестеркин.
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Тело российского солдата обнаружили на рельсах

В городе Бикин Хабаровского края служащий по контракту военный погиб на рельсах железной дороги.
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В Сети появились первые фото Паттинсона в образе Бэтмена

Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал фото со съёмок фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
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Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
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В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

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Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
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Начались продажи нового Hyundai Grandeur

Компания Hyundai начала принимать заказы на обновленный Hyundai Grandeur два месяца назад.
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В Windows 10 появились звонки через Android-смартфон

В Windows 10 появилась возможность звонить и принимать вызовы со смартфона на Android 7.0 и новее.
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