Церемония прощания с командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани началась в Кермане на юго-востоке Ирана. Проводить генерала в последний путь пришли десятки тысяч человек.

Церемония прощания с Сулеймани началась в иранском Кермане

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