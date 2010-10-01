Политика
ФАНЦеремония прощания с Сулеймани началась в иранском Кермане
Церемония прощания с командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани началась в Кермане на юго-востоке Ирана. Проводить генерала в последний путь пришли десятки тысяч человек.
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Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Политика
Путин запустит «Турецкий поток» в Стамбуле
Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток".
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Авто
Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»
Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Армия и оружие
Словакия отозвала своих военнослужащих из Ирака
Власти Словакии временно отозвали своих военнослужащих, находящихся на территории Ирака в составе миссии Североатлантического альянса.
Экономика
Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23f
Сегодня, 7 января, разработчики выпустили новый балансный патч для Dota 2 — 7.23f. Изменения коснулись некоторых героев и экономики игры.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Футбол
Футболист «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
В Петербурге сегодня откроется фестиваль огня «Рождественская звезда»
Вечером во вторник, 7 января, в Санкт-Петербурге откроется второй фестиваль огня «Рождественская звезда».
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Гаджеты
Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Армия и оружие
Террористы напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Происшествия
В Пуэрто-Рико объявили режим ЧП из-за землетрясений
После серии землетрясений губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес объявила режим чрезвычайного положения (ЧП), сообщает газета El Nuevo Dia.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.