с чего всё началось

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV. Церемония прощания с генералом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром.

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

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