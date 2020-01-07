Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась в иранском городе городе Керман. Трансляцию ведет государственное телевидение Ирана. Тысячи людей пришли попрощаться с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Церемония прощания с генералом Сулеймани началась в Кермане

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