Политика

iReactoriReactorЦеремония прощания с генералом Сулеймани началась в Кермане

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась в иранском городе городе Керман. Трансляцию ведет государственное телевидение Ирана. Тысячи людей пришли попрощаться с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани будет сегодня похоронен в городе Керман

Эхо Москвы03:01

В Кермане началась церемония прощания с Касемом Сулеймани

ТАСС02:35

Проститься с Сулеймани вышли десятки тысяч иранцев

News.ru02:50

Церемония прощания с Сулеймани началась в иранском Кермане

ФАН02:52

В Кермане началась церемония прощания с генералом Сулеймани

Инфорос03:28

В Иране хоронят генерала Сулеймани

Полит.ру03:41

Церемония прощания с генералом Сулеймани началась в Кермане

iReactor03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:57, Ашберн
Технологии

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
REGNUM 07:36
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

РБК 02:54
Здоровье

Россиян предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

НТВ 03:21
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru 05:45
Гаджеты

Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

iXBT.com 04:06
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 09:20
Политика

Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Футбол

Экс-игрок сборной России вступил в воронежский «Факел»

Блокнот Воронеж 07:25
Футбол

Заа ведет переговоры с «Баварией»

Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 07:05
Футбол

Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера

Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
ГЛАС.RU 02:54
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

НМ ДНР: Увеличилось количество небоевых потерь в рядах ВСУ

Рост потерь в рядах украинских военнослужащих вызвано вирусными заболеваниями.
Новостной фронт вчера в 06:37
Общество

Сергей Зверев продолжил борьбу за чистоту Байкала

На Байкал прилетят птицы из Красной книги. При этом завод продолжает стоять на своем месте, хотя его должны были давно демонтировать.
Телепрограмма 06:01
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Шоу-бизнес

Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США

После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
News.ru 02:28
Религия

В храм села Устье вологодская семья пожертвовала икону Божией Матери

СеверИнформ 04:23
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Общество

Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов из-за пожаров

Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
Полит.ру 09:23
Теннис

Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене

Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
RT на русском 09:05
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Здоровье

Expressen (Швеция): шесть проблем, которые портят сон (Expressen)

Сомнолог и профессор кафедры общественного здоровья Хелена Шиллер (Helena Schiller) поможет нам выделить нарушения сна различного типа.
ИноСМИ 03:12
Политика

Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Керман
Город в Иране
Город в юго-восточной части Ирана, административный центр остана Керман.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное