Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора.

Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

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