Коронавирус
Газета.RuБлагодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи
Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора.
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Общество
Потанин возглавил российский рейтинг Forbes
Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин стал самым состоятельным из россиян в ежегодном списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров
По информации ведомства, анализы придётся сдавать путешественникам, которые вернулись из зарубежных поездок с температурой и кашлем, людям, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония», пенсионерам, у которых выявили симптомы ОРВИ.
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Экономика
Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу
Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Общество
Россиянина оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной
В Калининграде суд оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Футбол
Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах
Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Экономика
Администрация Собянина потратит 3,2 млрд рублей на бетонные бордюры
3,2 млрд рублей освоит компания, связанная с доверенным лицом Сергея Собянина.
Политика
Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам
Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Происшествия
Несколько сотрудников московского центра травматологии им. Приорова заразились коронавирусом
Ранее сообщалось, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
Политика
Абхазия полностью закроет границу с Россией из-за коронавируса
В Абхазии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательными фото своего племянника
В личном микроблоге родная сестра Жанны Наталья трогательно поздравила племянника с днем рождения и опубликовала серию фотографий, которые составили сопровождаемый музыкой небольшой видеоролик.
Футбол
Топ-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён
По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Политика
В ЦИК оценили возможность переноса единого дня голосования
Сам единый день голосования в России назначен на 13 сентября. Ранее ЦИК перенес дату голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
Экономика
Делягин усомнился в адекватности министра финансов РФ Антона Силуанова
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.