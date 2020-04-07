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Газета.RuГазета.RuБлагодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора.
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