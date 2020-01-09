Культура
Радио Комсомольская правдаЦеремония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Очевидно, премия снова осталась без главного ведущего. В прошлом году «Оскару» также не повезло. Актер Кевин Харт вынужден был отказаться от проведения торжественного мероприятия.
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Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области
Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Энергетика
Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть
Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Происшествия
В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс»
Один из лучших защитников прошлого сезона Матейс де Лигт перешёл в летнее трансферное окно из «Аякса» в «Ювентус» за 75 миллионов евро.