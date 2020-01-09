Очевидно, премия снова осталась без главного ведущего. В прошлом году «Оскару» также не повезло. Актер Кевин Харт вынужден был отказаться от проведения торжественного мероприятия.

Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

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