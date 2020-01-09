Культура

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаЦеремония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Очевидно, премия снова осталась без главного ведущего. В прошлом году «Оскару» также не повезло. Актер Кевин Харт вынужден был отказаться от проведения торжественного мероприятия.
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Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

ТАССвчера в 15:46

«Оскары» решили снова раздать без ведущего

Lenta.ruвчера в 16:53

Церемония вручения «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Интерфаксвчера в 15:52

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Известиявчера в 16:37

«Оскар»-2020 пройдёт без ведущего

Фонтанка.Рувчера в 15:00

Церемония вручения «Оскаров» в этом году снова пройдет без ведущего

Эхо Москвывчера в 17:10

Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего

REGNUMвчера в 15:29
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Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости 06 января в 12:04
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

BFM.ru вчера в 17:10
Общество

ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер вчера в 04:58
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Политика

В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере

Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском вчера в 10:46
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Культура

Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»

Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:26
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Известия 00:41
Гаджеты

В Сети появились рендеры iPhone SE 2

RuNews24.ru вчера в 15:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Армия и оружие

Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 19:28
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 07 января в 20:32
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Энергетика

Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть

Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:18
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Общество

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Sport24.ru 07 января в 13:57
Происшествия

В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
Футбол

Де Лигт может вернуться в «Аякс»

Один из лучших защитников прошлого сезона Матейс де Лигт перешёл в летнее трансферное окно из «Аякса» в «Ювентус» за 75 миллионов евро.
ГЛАС.RU 01:12
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