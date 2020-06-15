Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года. Об этом сообщили в официальном аккаунте Академии кинематографических искусств и наук в Twitter. Отмечается, что номинированы на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года.

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

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