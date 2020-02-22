Религия

Православие и МирПравославие и МирЦерковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших. Вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста.
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Родительская суббота 2020: когда отмечается, история и традиции, что можно и нельзя делать

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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газетавчера в 16:34

Панкратов день: зачем вспоминать мертвых 22 февраля

Дни.ру20 февраля в 22:24

Что ни в коем случае нельзя делать в родительскую субботу 22 февраля

ТВ Центрвчера в 04:51

Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника

Московский Комсомолец04:16

Родительская суббота: история и традиции праздника

Телеканал 360°05:51

Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу

Комсомольская правда03:43
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