Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших. Вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста.

Технологии «Росатом» заказал компьютеры на отечественных процессорах «Байкал» По данным издания, компания «Гринатом», являющаяся базовым партнером «Росатома» по компьютерным технологиям, подписала контракт с разработчиком российских процессоров «Байкал электроникс», производителем компьютеров «Депо электроникс» и разработчиками отечественной операционной системы AstraLinux — компанией «Русбитех-астра».

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Космос Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.

Здоровье ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи "Хотя общее число случаев COVID-19 за пределами Китая остается сравнительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев заболевания, не имеющих четкой эпидемиологической связи, например, у людей, не ездивших в Китай и не имевших контактов с пациентами с подтвержденными случаями", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

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Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.

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Армия и оружие Украинские силовики обстреляли окраины Донецка Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (посёлок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2.

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