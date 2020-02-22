Религия
Православие и МирЦерковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших. Вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста.
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы
Сайт города Армавира19 февраля в 06:33
В родительскую субботу во всех храмах Закамского благочиния пройдут богослужения
Челнинские известия19 февраля в 07:10
Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника
Московский Комсомолец04:16
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Комсомольская правда03:43
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