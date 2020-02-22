Религия

Православие и МирПравославие и МирЦерковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших. Вселенская родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста.
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В Свято-Никольском соборе Армавира 22 февраля пройдет панихида в честь Родительской субботы

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