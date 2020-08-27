Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»
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Немецкая клиника Charite не комментирует информацию о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен опасным веществом Новичок. Об этом сообщила представитель медучреждения Мануэла Зингль.В источнике
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Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»
Московский Комсомолец06:03