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iReactor
iReactor

Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Немецкая клиника Charite не комментирует информацию о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен опасным веществом Новичок. Об этом сообщила представитель медучреждения Мануэла Зингль.В источнике
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РБК

В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

РБК08:29
Царьград

Немецкие медики дали неожиданный ответ на версию об отравлении Навального «Новичком»

Царьград07:20
Вести.Ru

Charite об отравлении Навального: предположения и спекуляции не комментируем

Вести.Ru05:58
Коммерсантъ

Клиника «Шарите» отказалась комментировать информацию об отравлении Навального «Новичком»

Коммерсантъ06:11
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»

Московский Комсомолец06:03
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru06:03
Фонтанка.Ру

В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Фонтанка.Ру06:21

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Зеленский назначил нового руководителя силовой операции в Донбассе

Зеленский заявил, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились задачи командования силовой операции, сейчас «необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают», требуется «адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», передает ТАСС.
Взгляд.ру25 августа в 15:11
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32