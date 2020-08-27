Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
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Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента. Об этом заявила представитель медучреждения Мануэла Зингль, передает «Интерфакс».В источнике
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Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»
Московский Комсомолец06:03