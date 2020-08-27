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Lenta.ru
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента. Об этом заявила представитель медучреждения Мануэла Зингль, передает «Интерфакс».В источнике
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РБК

В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального

РБК08:29
Московский Комсомолец

Немецкие врачи Навального прокомментировали сообщение об отравлении его «Новичком»

Московский Комсомолец06:03
Фонтанка.Ру

В клинике Charite отреагировали на сообщение о том, что Навального могли отравить веществом типа «Новичок»

Фонтанка.Ру06:21
Коммерсантъ

Клиника «Шарите» отказалась комментировать информацию об отравлении Навального «Новичком»

Коммерсантъ06:11
Царьград

Немецкие медики дали неожиданный ответ на версию об отравлении Навального «Новичком»

Царьград07:20
Lenta.ru

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Lenta.ru06:03
Вести.Ru

Charite об отравлении Навального: предположения и спекуляции не комментируем

Вести.Ru05:58

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUM01:37
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В Саратовской области вторые сутки горит лес площадью 90 гектаров

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о низовом пожаре в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги поступила от дежурного диспетчера областного Министерства природных ресурсов и экологии в 14.32 мск в среду.
Российская газета11:18

Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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