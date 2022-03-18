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Charlie Hebdo показал обложку с предложением «кататься на украинцах» из-за цен на топливо

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали беженцы с Украины и рост цен на топливо после введения санкций.
Lenta.ru
На обложке издания изображен автомобиль, который движется за счёт трёх беженцев из Украины.
News.ru
Цены на топливо в странах Европы начали расти еще с начала года, но главный толчок стоимости нефтяным фьючерсам дали антироссийские санкции.
Телеканал 360°
Москва поставляет в ЕС 40 процентов газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля.
Lenta.ru

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Журнал Charlie Hebdo предложил европейцам «оседлать» украинцев из-за цен на бензин
News.ru19:56
Charlie Hebdo показал обложку с предложением «кататься на украинцах» из-за цен на топливо
Lenta.ru17:51
Европейцам предложили кататься на украинцах из-за цен на бензин
URA.Ru19:31
Charlie Hebdo: «Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно»
ПРАЙМ19:23
Charlie Hebdo предложил «кататься на украинцах» из-за роста цен на топливо
Труд19:40
Украинские беженцы и цены на топливо стали темой обложкой Charlie Hebdo
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