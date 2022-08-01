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China Times: спикер палаты представителей США Пелоси может 2 августа прилететь на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, сообщила тайваньская газета China Times
 со ссылкой на дипломатические источники.
РИА Новости
Как ранее сообщали газеты Financial Times и Politico, Нэнси Пелоси планировала нанести визит на остров еще в апреле, однако, получив положительный результат теста на коронавирус, отложила поездку.
Евразия Daily
В МИД Тайваня пока данную информацию не подтвердили.
Газета.Ru
В июле появилась информация, что Пелоси сможет посетить Тайвань в рамках августовского азиатского турне.
ТАСС

Подробнее о событии

China Times: спикер палаты представителей США Пелоси может 2 августа прилететь на Тайвань
РИА Новости05:25
China Times: спикер палаты представителей США Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа
Lenta.ru05:03
China Times: Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа
Газета.Ru05:00
China Times: Пелоси может прилететь на Тайвань второго августа
Московский Комсомолец04:55
China Times: Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа
RT на русском04:55
СМИ: Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа
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China Times: Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа и встретиться с администрацией
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