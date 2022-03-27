Будьте в Плюсе

«Циан» назвал города с наибольшим ростом цен на новостройки

Возникший на фоне новой волны кризиса и падения рубля покупательский ажиотаж привел к увеличению средней стоимости новостроек в крупнейших городах на 8% за месяц.
Коммерсантъ
В компании «Этажи» тоже заметили рост цен: согласно оценкам компании, новостройки в целом по стране за месяц подорожали на 4,22%, до 97,2 тыс. руб.
Коммерсантъ
Алексей Попов называет ключевыми факторами, которые будут определять стоимость первичной недвижимости в дальнейшем, динамику доходов населения и ситуацию на рынке труда.
Коммерсантъ
По мнению руководителя направлений «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, поднятие ставки с 7% до 12% приведет к увеличению ипотечного платежа примерно в полтора раза.
Forbes

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Новостройки наполнились спросом
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