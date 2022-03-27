"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - написала Денисова в Telegram-канале.
Газета Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является "авианосцем" секретных мероприятий России, ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне.
Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи считает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии.