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Цифровая перепись населения обойдется российскому бюджету в 32 млрд рублей

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Аргументы и Факты
РИА Новости
ТВ Центр
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ФАН
Глава Росстата Павел Малков рассказал о стоимости цифровой переписи населения страны. По его словам, на это уйдет 32 миллиарда рублей. При этом Малков подчеркнул, что классическая перепись обошлась бы в 60 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения

Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.
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