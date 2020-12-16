Цифровая перепись населения обойдется российскому бюджету в 32 млрд рублей
Глава Росстата Павел Малков рассказал о стоимости цифровой переписи населения страны. По его словам, на это уйдет 32 миллиарда рублей. При этом Малков подчеркнул, что классическая перепись обошлась бы в 60 миллиардов.В источнике
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Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:09
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