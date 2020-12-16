Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
АМИТЕЛ
АМИТЕЛ

Цифровая перепись населения обойдется российскому бюджету в 32 млрд рублей

Глава Росстата Павел Малков рассказал о стоимости цифровой переписи населения страны. По его словам, на это уйдет 32 миллиарда рублей. При этом Малков подчеркнул, что классическая перепись обошлась бы в 60 миллиардов.В источнике
Собеседник
ПРАЙМ
ГЛАС.RU
АМИТЕЛ
Аргументы и Факты
РИА Новости
ТВ Центр
Московский Комсомолец
Экономика сегодня
Народные новости
Anews
ГТРК Башкортостан
ФАН
С чего всё началось
РИА Новости

Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения

Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.
РИА Новости01:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

Стоимость переписи населения России оценили в миллиарды рублей

Lenta.ru06:54
ФАН

Цифровая перепись населения обойдется России в 32 млрд рублей

ФАН02:59
РИА Новости

Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения

РИА Новости01:09
БИЗНЕС Online

Росстат рассказал о стоимости переписи населения

БИЗНЕС Online02:10
Московский Комсомолец

Глава Росстата сообщил, сколько будет стоить перепись населения

Московский Комсомолец01:21
Аргументы и Факты

В Росстате рассказали о затратах на перепись населения в цифровом формате

Аргументы и Факты02:53
ПРАЙМ

Перепись населения будет переведена на альтернативные источники данных

ПРАЙМ00:23

В «Современнике» ответили Садальскому на критику прощания с Гафтом

Москва, 16 декабря 2020, 14:20 — REGNUM Высказывания актера Станислава Садальского, в резкой форме отзывавшегося о церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прокомментировал представитель Московского театра «Современник».
В «Современнике» ответили Садальскому на критику прощания с Гафтом
REGNUM06:20

Вучич осудил отказ членов президиума Боснии от встречи с Лавровым

Президент Сербии Александар Вучич назвал оскорбительным отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ведомости01:58