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Отмечается, что среди плюсов цифровой трансформации в ведомстве выделяют сокращение на 40 процентов сроков ввода объектов, а также пополнение бюджета РФ на 700 миллиардов рублей в год. Так, отраслевые министерства занимаются подготовкой мер поддержки проектов по данному вопросу до 2035 года.