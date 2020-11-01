Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести РФ более 700 млрд рублей в год
Отмечается, что среди плюсов цифровой трансформации в ведомстве выделяют сокращение на 40 процентов сроков ввода объектов, а также пополнение бюджета РФ на 700 миллиардов рублей в год. Так, отраслевые министерства занимаются подготовкой мер поддержки проектов по данному вопросу до 2035 года.В источнике
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Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести России более 700 млрд рублей в год
Парламентская газета10:56