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Москва 24
Москва 24

Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести РФ более 700 млрд рублей в год

Отмечается, что среди плюсов цифровой трансформации в ведомстве выделяют сокращение на 40 процентов сроков ввода объектов, а также пополнение бюджета РФ на 700 миллиардов рублей в год. Так, отраслевые министерства занимаются подготовкой мер поддержки проектов по данному вопросу до 2035 года.В источнике
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Секрет фирмы

Цифровизация нефтяной отрасли принесёт российской экономике более 700 млрд рублей в год

Секрет фирмы12:49
ИА Красная Весна

В Минэнерго подсчитали доходы от будущей цифровизации нефтянки

ИА Красная Весна11:05
Парламентская газета

Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести России более 700 млрд рублей в год

Парламентская газета10:56
Москва 24

Цифровая трансформация нефтяной отрасли может принести РФ более 700 млрд рублей в год

Москва 2410:41
ТАСС

Цифровая трансформация нефтянки может принести России более 700 млрд рублей в год

ТАСС10:29
АгроБизнес

Цифровизация агрохолдинга

АгроБизнес29 октября в 03:16

Продюсеры картины "Чума!": снять хит с маленьким бюджетом — это вызов

Что ждет героев в новом сезоне и как проект изменил индустрию сериалов в России, РИА Новости рассказывают продюсеры картины — генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и генеральный продюсер онлайн-кинотеатра IVI Давид Кочаров.
РИА Новости29 октября в 06:06

Латвия заблокирует поставки электроэнергии с БелАЭС

"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", - цитирует Ирликса РИА Новости.
Российская газета09:06

АвтоВАЗ рассказал о будущем Lada Vesta и Xray

Как сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа, из-за роста курса валют, который привел к увеличению стоимости запчастей и логистических издержек, в 2020 году производитель 5 раз поднимал цены на весь модельный ряд LADA, в среднем на 1,5%.
32CARS.ruвчера в 05:57