Цифровизация станет одним из трендов российской экономики в 2021 году
Развитие цифровых площадок станет одним из главных направлений развития экономики РФ в следующем году. Новые тенденции озвучили опрошенные СМИ эксперты. Информационная система будет наращивать активность в экономике России.В источнике
С чего всё началось
За любой сдвиг: какими будут главные тренды экономики РФ в 2021 году
«Известия» попросили специалистов ведущих экономических вузов (МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ имени Плеханова, НИУ ВШЭ), а также экспертов рейтинговых агентств спрогнозировать, могут ли в следующем году произойти или начаться структурные сдвиги в деловой жизни страны и какими они будут.
Известиявчера в 16:01
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