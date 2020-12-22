«Известия» попросили специалистов ведущих экономических вузов (МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ имени Плеханова, НИУ ВШЭ), а также экспертов рейтинговых агентств спрогнозировать, могут ли в следующем году произойти или начаться структурные сдвиги в деловой жизни страны и какими они будут.

Известия вчера в 16:01