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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Цифровизация станет одним из трендов российской экономики в 2021 году

Развитие цифровых площадок станет одним из главных направлений развития экономики РФ в следующем году. Новые тенденции озвучили опрошенные СМИ эксперты. Информационная система будет наращивать активность в экономике России.В источнике
Известия
Экономика сегодня
Дни24
Газета.Ru
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Телеканал 360°
Росбалт
ФАН
Псковское агентство информации
Рамблер
С чего всё началось
Известия

За любой сдвиг: какими будут главные тренды экономики РФ в 2021 году

«Известия» попросили специалистов ведущих экономических вузов (МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ имени Плеханова, НИУ ВШЭ), а также экспертов рейтинговых агентств спрогнозировать, могут ли в следующем году произойти или начаться структурные сдвиги в деловой жизни страны и какими они будут.
Известиявчера в 16:01
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Названы три ключевых тренда российской экономики в 2021 году

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Любой лишний выходной — удар по экономике: мнение эксперта

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Экономисты составили прогноз трендов 2021 года

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Главным инвестором в российскую экономику стало государство

Expert.ru20 декабря в 16:47

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ЦБ предлагает унифицировать требования по доступу организаций на финансовый рынок

В докладе регулятор предлагает обсудить с участниками рынка возможность объединения видов финансовой деятельности в группы, к которым будут предъявляться схожие требования по вступлению на рынок.
ТАССвчера в 08:15