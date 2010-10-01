Общество

1743.ru1743.ruЦифровой «митинг» докатился до Оренбурга

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Сегодня в ряде крупных российских городов прошли виртуальные акции протеста.
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До Владимира докатилась волна цифровых митингов

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Цифровой «митинг» прошёл и в Оренбурге

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Цифровой «митинг» докатился до Оренбурга

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