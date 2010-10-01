Общество
1743.ruЦифровой «митинг» докатился до Оренбурга
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество
В Мюнхене отменили фестиваль пива «Октоберфест»
Говорит Москва 12:40
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Технологии
В Facebook разработали карту с данными людей с подозрением на COVID-19
Facebook создала интерактивную карту с данными людей в США, имеющих симптомы, которые указывают на наличие коронавируса.
Piter.tv 15:59
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Общество
В Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус
В рамках социального проекта "Помощь рядом" "Яндекс" предоставляет возможность пройти бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции нового типа.
Российская газета 12:24
Транспорт
Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что в пропускной режим столицы внесены изменения, которые начнут действовать со среды, 22 апреля.
Агентство Москва 18 апреля в 03:34
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
Кино
Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах
NewInform 09:14
Космос
Астрономы обнаружили самый молодой магнитар в Галактике
N+1 17 апреля в 07:38
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Культура
Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении
38-летняя Меган Маркл впервые появилась на телеэкранах после заявления о сложении королевских обязанностей.
Grazia 15:30
Здоровье
Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом
Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
РИА Карачаево-Черкесия 12:34
Здоровье
В Тверской области озвучили возраст больных коронавирусом
Напомним, на 20 апреля в регионе подтверждено 296 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 — за последние сутки.
Toptver.ru 10:19
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне
Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко.
Вести ФМ 14:06
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55