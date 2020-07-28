Экономика
РИА НовостиЦифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах". Это уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам.
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Общество
Иностранцев пустят в РФ только со справкой об отсутствии коронавируса
Иностранцев, прибывающих в Россию, пустят в страну только при наличии справки об отсутствии у них нового коронавируса COVID-19.
Росбалт 11:35
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Футбол
Кузяев может перейти из «Зенита» в клуб Английской Премьер-лиги
Представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, контракт которого с клубом истекает сегодня, предложили футболиста «Бернли», занявшему в последнем сезоне АПЛ десятое место, передаёт Sport24.
78.ru 07:16
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
Общество
Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Технологии
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Кино
HBO снимет мини-сериал о вакцине против коронавируса
По словам представителей телеканала, сериал расскажет об обратной стороне разработки вакцины.
РБК 08:45
Общество
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
Музыка
Билли Айлиш выпустила новый клип на песню My future
В Сети появился клип на новую песню американской певицы Билли Айлиш «My future».
Культуромания 09:31
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
В Петербурге задержали за взятку депутата-единоросса Романа Коваля
ФСБ и СКР задержали с поличным при получении взятки Романа Коваля. Он является депутатом Заксобрания Петербурга от «Единой России».
BFM.ru вчера в 14:19
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Космос
NASA запустит в атмосферу воздушный шар размером с футбольное поле
МИР 24 29 июля в 03:02
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Общество
Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ
Интерфакс - Россия 09:53
Происшествия
На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены
Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США
Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.
Моссовет 03:00
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55