Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту

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На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах". Это уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам.
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Общество

Иностранцев пустят в РФ только со справкой об отсутствии коронавируса

Иностранцев, прибывающих в Россию, пустят в страну только при наличии справки об отсутствии у них нового коронавируса COVID-19.
Росбалт 11:35
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Футбол

Кузяев может перейти из «Зенита» в клуб Английской Премьер-лиги

Представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, контракт которого с клубом истекает сегодня, предложили футболиста «Бернли», занявшему в последнем сезоне АПЛ десятое место, передаёт Sport24.
78.ru 07:16
Политика

Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook.
РБК 11:14
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Общество

Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Технологии

Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС 09:03
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Кино

HBO снимет мини-сериал о вакцине против коронавируса

По словам представителей телеканала, сериал расскажет об обратной стороне разработки вакцины.
РБК 08:45
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Общество

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
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Музыка

Билли Айлиш выпустила новый клип на песню My future

В Сети появился клип на новую песню американской певицы Билли Айлиш «My future».
Культуромания 09:31
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
652
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Происшествия

В Петербурге задержали за взятку депутата-единоросса Романа Коваля

ФСБ и СКР задержали с поличным при получении взятки Романа Коваля. Он является депутатом Заксобрания Петербурга от «Единой России».
BFM.ru вчера в 14:19
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Космос

NASA запустит в атмосферу воздушный шар размером с футбольное поле

МИР 24 29 июля в 03:02
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Общество

Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ

Интерфакс - Россия 09:53
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Происшествия

На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены

Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Политика

Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США

Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте.
Моссовет 03:00
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Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
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Футбол

Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько

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Платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Был предложен основателем журнала Bitcoin Magazine Виталием Бутериным в конце 2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года.
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