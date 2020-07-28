На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых финансовых активах". Это уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам.

Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту

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