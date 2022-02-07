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«Цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира

О том, что Минцифры начало создание службы «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом, РБК рассказал представитель министерства.
РБК
Соглашение о создании службы уже подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий.
Российская газета
В числе первых — Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР и Южная Корея.
РБК
По словам главы РФРИТ Александра Павлова, есть запрос от российских разработчиков ИТ-решений «на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках».
РБК

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Минцифры создаст службу «цифровых атташе» в 16 странах
Коммерсантъ01:55
«Цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира
ТАСС00:25
Россия наймет «цифровых атташе» для продвижения отечественного софта за рубежом
Интерфакс01:39
Вице-премьер Чернышенко: цифровые атташе будут продвигать российскую IT-индустрию в мире с 2022 года
ПРАЙМ01:27
Российские «цифровые атташе» в 2022 году начнут работать в 16 странах
Говорит Москва01:47
Россия создаст службу «цифровые атташе»
Российская газета00:13
Минцифры запустило создание службы «цифровых атташе» в 16 странах
РБК22:04

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