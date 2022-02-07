ТАСС«Цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мираО том, что Минцифры начало создание службы «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом, РБК рассказал представитель министерства.РБКСоглашение о создании службы уже подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий.Российская газетаВ числе первых — Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР и Южная Корея.РБКПо словам главы РФРИТ Александра Павлова, есть запрос от российских разработчиков ИТ-решений «на поддержку в позиционировании и продвижении продуктов и сервисов на зарубежных рынках».РБКЧитать далееСвернутьБизнес ФМ Санкт-ПетербургБизнес ФМ Санкт-ПетербургРБКThe Moscow PostRB.RUГазета.RuНовые ИзвестияПодробнее о событииМинцифры создаст службу «цифровых атташе» в 16 странахКоммерсантъ01:55«Цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мираТАСС00:25Россия наймет «цифровых атташе» для продвижения отечественного софта за рубежомИнтерфакс01:39Вице-премьер Чернышенко: цифровые атташе будут продвигать российскую IT-индустрию в мире с 2022 годаПРАЙМ01:27Российские «цифровые атташе» в 2022 году начнут работать в 16 странахГоворит Москва01:47Россия создаст службу «цифровые атташе»Российская газета00:13Минцифры запустило создание службы «цифровых атташе» в 16 странахРБК22:04Показать ещёОценить7Поделиться