Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому режим самоизоляции в столице продлевается до конца месяца.
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

Комсомольская правда18:57

В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически

Агентство Москва15:32

Оформленные ранее рабочие пропуска автоматически продлят в Москве

Вечерняя Москва09:18

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Эхо Москвы15:06

«Рабочие» пропуска для поездок по Москве автоматически продлят не позднее 11 мая

ТАСС12:47

Рабочие пропуска автоматически продлят в столице

Москва 2409:26

Весна по пропуску: как ездить из Москвы на дачу до 31 мая

РБК16:06
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
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