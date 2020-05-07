Коронавирус
Российская газетаЦифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому режим самоизоляции в столице продлевается до конца месяца.
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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически
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