Если пропуск действителен, и номер указан, обязательно проверьте его в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф. С 22 апреля камеры в автоматическом режиме начали выписывать штрафы на автомобили, на которые не оформлены цифровые пропуска.

Политика Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 264

Интернет «Яндекс» запустил собственный мессенджер Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров. 3

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 208

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 248

Общество Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших. 91

Политика Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 6,9K

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 316

Игры Жизнь насекомых в новом трейлере Metamorphosis по мотивам Кафки Платформенная головоломка Metamorphosis к работам Франца Кафки имеет не самое прямое отношение.

Политика Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+. 16

Общество На Украине собираются продлить карантин до 11 мая Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль. 1

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 80

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 617

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. 544

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 46

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 60

Общество Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 151

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 519

Общество Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%. 2