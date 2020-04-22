Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыЦифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически
Если пропуск действителен, и номер указан, обязательно проверьте его в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф. С 22 апреля камеры в автоматическом режиме начали выписывать штрафы на автомобили, на которые не оформлены цифровые пропуска.
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Цифровые пропуска в Москве теперь проверяют автоматически
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05
Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически
Информационный центр Правительства Москвы03:01
Автоматический режим проверки пропусков заработает в Москве с 22 апреля
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