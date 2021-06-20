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Экономика

«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе

За аналогичный период подешевели и альткоины. Например, Ethereum за три дня упал в цене почти на 10%. Курс Binance Coin снизился на 6%, а Cardano подешевел на 7%. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что сейчас происходит с крипторынком и чего ожидать от цифровых активов в ближайшие дни.В источнике

С чего всё началось

«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе

Можно сказать, что цикл роста для крипторынка завершен, так как наступление на криптовалюты со стороны крупнейших государств (Китай, США, Великобритания и другие) только начинается, считает Артем Деев.
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