Дания — Россия: расклад не в нашу пользу? Нет, в нашу! Колонка Казакова

Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничего не спасет Я не знаю, как именно в сборной проходит теория перед матчами, но искренне надеюсь, что разбор ошибок футболистов недолог и на нем не делается акцента.