«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе
Можно сказать, что цикл роста для крипторынка завершен, так как наступление на криптовалюты со стороны крупнейших государств (Китай, США, Великобритания и другие) только начинается, считает Артем Деев.В источнике
С чего всё началось
«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе
Давление на рынок будет усиливаться Стоимость биткоина резко начала снижаться после заявления ФРС о том, что рост инфляции в США может вызвать намерение регулятора повысить размер ставки, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
РБКвчера в 04:00