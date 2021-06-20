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«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе

Можно сказать, что цикл роста для крипторынка завершен, так как наступление на криптовалюты со стороны крупнейших государств (Китай, США, Великобритания и другие) только начинается, считает Артем Деев.В источнике

С чего всё началось

«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделе

Давление на рынок будет усиливаться Стоимость биткоина резко начала снижаться после заявления ФРС о том, что рост инфляции в США может вызвать намерение регулятора повысить размер ставки, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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